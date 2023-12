JPMorgan setzt Axa auf 'Positive Catalyst Watch' - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Axa den Status "Positive Catalyst Watch" verliehen. Damit brachte Analyst Farooq Hanif in einem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick seine Erwartung zum Ausdruck, dass der Versicherer mit positiven Nachrichten zu wertsteigernden Aktionen guter Unternehmensführung aufwarten könnte. Axa steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Hanif bleibt für den Sektor positiv gestimmt und stuft Axa als einen seiner bevorzugten Werte weiterhin mit "Overweight" und einem Kursziel von 39 Euro ein. Europas Versicherer, die 2023 unter schrumpfenden Aufschlägen der Kapitalrenditen gegenüber den risikofreien Renditen sowie Sorgen über Kreditrisiken gelitten hätten, sollten von dem für 2024 erwarteten Höhepunkt bei den Zinsen und einer attraktiven Gewinndynamik profitieren./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2023 / 21:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.