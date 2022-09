JPMorgan senkt Ziel für Wacker Chemie auf 104 Euro; 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie vor Zahlen von 126 auf 104 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die jüngsten Aussagen von Konkurrenten und Kunden ließen für das dritte Quartal eine schwächere Nachfrage und Preisentwicklung im Silikonbereich erwarten als bisher von ihm prognostiziert, schrieb Analyst Chetan Udeshi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Daher senkte er seine Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) für das Quartal, das Jahr und die Folgejahre. Der Kurrückgang der Aktie spiegele die Ergebnisrisiken zwar zunehmend wider. Doch die Schätzungen für 2023 könnten noch deutlich sinken, was wohl weiter für Druck sorge./gl/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 28.09.2022 / 21:39 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.