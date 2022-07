JPMorgan senkt Ziel für Wacker Chemie - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Wacker Chemie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Wacker Chemie von 160 auf 126 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Chetan Udeshi erwartet in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison der Spezialchemiehersteller starke Ergebnisse. Die Signale für das zweite Halbjahr sowie 2023 dürften angesichts der Gasversorgungsrisiken und der Konjunkturschwäche aber düsterer ausfallen. Er stampfte seine Schätzungen für die bereinigten Ergebnisse je Aktie für 2023 im Schnitt um 28 Prozent ein./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 12.07.2022 / 01:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2022 / 01:11 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.