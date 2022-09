JPMorgan senkt Ziel für Vonovia auf 34 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Vonovia":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vonovia von 57 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Neil Green nahm in einer am Freitag vorliegenden Studie angesichts des sich eintrübenden Umfelds eine Neubewertung des europäischen Immobiliensektors vor. Mit Blick auf die kommenden Jahre legte er den Fokus auf eine gute Bilanz, Preissetzungsmacht und Aufwärtspotenzial für die Schätzungen. Grundsätzlich leide die Branche unter einer konjunkturellen Abschwächung, fallenden Immobilienwerten und gleichzeitig steigenden Kreditkosten./bek/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2022 / 00:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.09.2022 / 00:49 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.