JPMorgan senkt Ziel für Vodafone auf 120 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Vodafone von 165 auf 120 Pence gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Analyst Akhil Dattani blickt in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit Vorsicht auf die Halbjahreszahlen des Telekomanbieters. Er fürchtet einen schwächeren Umsatztrend in Deutschland, gepaart mit der hohen Inflation. Eine Abstufung der Aktie liege nahe. Er hält ihr aber zu Gute, dass operative Herausforderungen den Druck auf das Management erhöhten, das Geschäftsportfolio zu optimieren./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 04.10.2022 / 05:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.10.2022 / 05:17 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.