JPMorgan senkt Ziel für Synlab auf 8,30 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Synlab von 12,90 auf 8,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die im Zusammenhang mit Covid erzielten Erlöse gingen schneller zurück als vom Labordienstleister gedacht, was die Profitabilität belaste, schrieb Analyst David Adlington in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Strategie für Zukäufe dürften Investoren mit Blick auf die Bilanz nun hinterfragen. Synlab sei ziemlich günstig bewertet, dürfte dies aber auch bleiben./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 22:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.