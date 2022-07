JPMorgan senkt Ziel für Suse auf 27 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Suse nach Zahlen von 38 auf 27 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die insgesamt soliden Resultate des Softwareherstellers seien durch die aktuellen gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten überschattet, schrieb Analyst Varun Rajwanshi in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Experte überarbeitete seine Prognosen, unter anderem wegen höherer Zinskosten und mit Blick auf die vom Unternehmen selbst gesenkten Erwartungen hinsichtlich des jährlichen Auftragsvolumens (ACV)./tav/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2022 / 21:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.