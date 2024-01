JPMorgan senkt Ziel für Scout24 auf 72 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Scout24 in einem Ausblick auf die am 28. Februar erwarteten Quartalszahlen und den Kapitalmarktmarkttag von 73 auf 72 Euro gesenkt. Die Einstufung wurde auf "Neutral" belassen. Analyst Marcus Diebel verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Daten aus der Branche sowie auf Gespräche mit dem Management. Er erwartet solide Zahlen für das Schlussquartal 2023, sieht aber nur begrenztes Aufwärtspotenzial für den Online-Marktplatzbetreiber im angelaufenen neuen Jahr./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 08:50 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.