JPMorgan senkt Ziel für Salesforce auf 245 Dollar - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Salesforce nach Zahlen von 275 auf 245 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das zweite Quartal des Softwareanbieters habe den Erwartungen entsprochen, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Trotz einer gewissen Schwäche im Juli gestalte sich das Geschäft insgesamt solide./mf/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.08.2022 / 00:56 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 01:04 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.