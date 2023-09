JPMorgan senkt Ziel für Ryanair auf 24,60 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Ryanair Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ryanair vor den Anfang November anstehenden Quartalszahlen von 24,80 auf 24,60 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Wegen weiterer moderater Preissteigerungen für Kerosin habe er seine Schätzungen für die Nettogewinne der Billigfluggesellschaft ein wenig nach unten geschraubt, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Freitag vorliegenden Studie. Jüngste Unternehmensaussagen deuteten indes nicht auf eine Nachfrageschwäche hin./gl/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2023 / 14:22 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2023 / 14:22 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.