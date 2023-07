JPMorgan senkt Ziel für Roche auf 260 Franken - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 275 auf 260 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. In Reaktion auf die Zweitquartalszahlen und den bestätigten Jahresausblick des Pharmakonzerns reduzierte Analyst Richard Vosser seine Umsatzprognosen für die Jahre 2023 bis 2027. Hauptgrund sei die Erwartung negativer Währungseffekte, schrieb er in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 31.07.2023 / 00:17 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.07.2023 / 02:42 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.