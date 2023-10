JPMorgan senkt Ziel für Roche auf 245 Franken - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Roche von 260 auf 245 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Richard Vosser passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Pharmakonzern an dessen Quartalszahlen und Ausblick an. Mit Blick auf die kommenden Jahre sieht er weiterhin Abwärtspotenzial für die Konsensschätzungen. Dass der Gentherapie-Kandidat SRP-9001 einen Forschungsrückschlag erlitten hat, wertet Vosser als Beleg für die mit hohen Risiken behaftete Produkt-Pipeline der Schweizer./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2023 / 23:23 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.