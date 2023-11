JPMorgan senkt Ziel für Richemont auf 170 Franken - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Cie Financiere Richemont":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Richemont nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr von 180 auf 170 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Um den zunehmend negativen Währungseffekten und dem langsamer erwarteten Umsatzwachstum des Uhren- und Schmuckkonzerns in den kommenden Quartalen Rechnung zu tragen, habe sie ihre Erlös- und Ertragsprognosen für die Geschäftsjahre 2023/24 und 2024/25 reduziert, schrieb Analystin Chiara Battistini in einer am Montag vorliegenden Studie./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 10.11.2023 / 20:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.