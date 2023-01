JPMorgan senkt Ziel für Nordea auf 135 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Nordea Bank":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nordea von 140 auf 135 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Für die nordeuropäischen Banken sei der Höhepunkt bei den Zinsüberschüssen in Sicht, da 2024 wieder sinkende Leitzinsen zu erwarten seien, schrieb Analystin Sofie Peterzens in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Sie bevorzugt Nordea und Swedbank, wobei sie für Swedbank mit Blick auf die Ende Januar anstehenden Quartalszahlen optimistisch ist und den Titeln daher den Status "Positive Catalyst Watch" verlieh. Dagegen ist Peterzens für die DNB-Zahlen im Februar eher skeptisch, weshalb sie die Aktie abstufte und auf "Negative Catalyst Watch" setzte. /gl/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 17.01.2023 / 17:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.