JPMorgan senkt Ziel für Nokia auf 5,30 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nokia von 6,50 auf 5,30 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Im historischen Vergleich sei die Aktie sehr günstig, schrieb Analyst Sandeep Deshpande in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings spiegelten die Schätzungen für den Telekomausrüster die anhaltende Ausgabenschwäche der Kunden nicht angemessen wider. Dank der angekündigten Umstrukturierung könnte die Aktie aber 2024 wieder ein lohnendes Investment werden./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.10.2023 / 23:01 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.10.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.