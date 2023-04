JPMorgan senkt Ziel für Netflix auf 380 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Netflix nach Quartalszahlen des Streamingdienstes von 390 auf 380 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Douglas Anmuth reduzierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Schätzungen für den Umsatz und die Nutzerkontenentwicklung moderat, da er erst ab der zweiten Jahreshälfte mit einer Beschleunigung der Umsatzdynamik rechnet. Dazu sei die Zahl der Nutzerkunden weniger stark gestiegen als erwartet, was auch für die Planung für das laufende Quartal gelte. Anmuth verwies aber auch auf das angehobene Jahresziel für den freien Barmittelzufluss. Er sieht kostenpflichtige Konten für mehrere Nutzer und Werbung weiterhin als große Chancen für das Unternehmen, die sowohl der Umsatz- als auch der Nutzerkontenentwicklung zugute kommen sollten./gl/ajx schrieb /gl Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 02:08 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 02:08 / EDT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.