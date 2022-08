JPMorgan senkt Ziel für Morphosys auf 32,50 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "MorphoSys":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Morphosys nach Quartalszahlen von 34,00 auf 32,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Er habe seine Schätzungen für den Spitzenumsatz des Krebsmedikaments Monjuvi gesenkt und trage damit der gestiegenen Konkurrenz Rechnung, schrieb Analyst James Gordon in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Konsensprognosen für das Krebsmedikament drohten zu sinken. Die aktuelle Bewertung der Aktie werde allerdings - bei allen Unsicherheiten - dem Potenzial von Morphosys' Produkt-Pipeline sowie den vorhandenen Barmittelbeständen nicht gerecht./gl/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 09.08.2022 / 21:30 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.08.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.