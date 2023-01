JPMorgan senkt Ziel für Microsoft auf 265 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Microsoft nach Zahlen von 275 auf 265 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Aktie des Softwarekonzerns steht zudem auf der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Die Cloud-Sparte Azure sei im zweiten Geschäftsquartal etwas stärker gewachsen als geplant und am Markt erwartet, doch für das dritte Quartal rechne Microsoft mit einer nachlassenden Dynamik, schrieb Analyst Mark Murphy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Damit drohten die diesbezüglichen Konsensschätzungen zu sinken. Zudem liege auch der Umsatzausblick auf das dritte Quartal unter den Erwartungen. Der Bewertungsaufschlag der Aktie zur Branche sei angesichts des breiten Portfolios strategischer Produkte, des schnelleren organischen Umsatzwachstums und der guten Barmittelschöpfung aber gerechtfertigt./gl/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 25.01.2023 / 02:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.01.2023 / 02:44 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.