JPMorgan senkt Ziel für Mercedes-Benz auf 78 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach der Telefonkonferenz zu den jüngsten Quartalszahlen von 90 auf 78 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Jose Asumendi kürzte nun seine Gewinnschätzungen für 2023 und 2024, um damit höhere Zulieferer-Kompensationen im Jahresvergleich zu reflektieren. Die Geschäfte dürften im nächsten Jahr nicht gerade exponentiell zulegen, eher dürfte Mercedes die Preismacht im Premium-Segment bewahren wollen, schrieb er in einer am Donnerstag vorliegenden Studie./ajx/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 26.10.2023 / 12:38 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.10.2023 / 12:38 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.