JPMorgan senkt Ziel für JCDecaux auf 15,80 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für JCDecaux nach Zahlen von 16,00 auf 15,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Jahresbilanz des Außenwerbespezialisten habe die anhaltende Schwankungsanfälligkeit der Branche und ihrer Erträge verdeutlicht, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Aussichten für das Jahr 2023 blieben verhalten und der Konzern stehe vor reichlich Gegenwind, der auf den Margen lasten sollte. Die Aktie sollte im ersten Halbjahr unter Druck bleiben, da kurzfristig keine positiven Kurstreiber in Sicht seien./tav/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2023 / 13:12 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2023 / 13:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.