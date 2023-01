JPMorgan senkt Ziel für Intel auf 28 Dollar - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Intel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Intel nach Zahlen zum vierten Quartal von 32 auf 28 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Situation auf den PC-Märkten verschlechtere sich weiter, schrieb Analyst Harlan Sur in einer am Freitag vorliegenden Studie. Auch die Nachfrage im Segment Datenzentren verschlechtere sich. Die Prognosen für das laufende erste Quartal lägen somit unter den Markterwartungen./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2023 / 02:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2023 / 02:12 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.