JPMorgan senkt Ziel für Hensoldt auf 29 Euro - 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt von 32 auf 29 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Dies schrieb Analyst David Perry am Donnerstag nach dem Kapitalmarkttag zur Wochenmitte. Es werde länger als erwartet dauern, bis sich höhere Rüstungsinvestitionen in den Umsätzen des Elektronikspezialisten niederschlagen. Perry kappte daher seine Umsatzschätzungen./ag/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 15.12.2022 / 08:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.12.2022 / 08:43 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.