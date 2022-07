JPMorgan senkt Ziel für Henkel auf 65 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Henkel Vz":

Finanztrends Video zu Henkel Vz



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Henkel von 70 auf 65 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti verwies in einer am Montag vorliegenden Studie vor allem auf die gesunkenen Bewertungen von Vergleichsunternehmen aus der Konsumgüterbranche. Mit Blick auf das zweite Quartal rechnet sie zur erwarteten Vorlage der Zahlen am 15. August hingegen mit gestiegenen Umsätzen dank höherer Preise, aber rückläufigen Absatzmengen./ck/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 04.07.2022 / 15:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.07.2022 / 15:08 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.