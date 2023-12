JPMorgan senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 63 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 65 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Die Gewinne in der Fracht- und Containerschifffahrt dürften weiter sinken, da eine Volumenerholung den Druck auf die Preise und Renditen nicht ausgleichen könne, schrieb Analyst Samuel Bland in seinem Branchenausblick auf 2024 für den europäischen Transport- und Logistiksektor. Dies preisten die Titel von Konkurrenten wie Moller-Maersk und Kuehne + Nagel schon angemessener ein, heißt es in der Studie vom Donnerstag./gl/ims Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 23:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.12.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.