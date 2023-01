JPMorgan senkt Ziel für Hapag-Lloyd auf 143 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hapag-Lloyd":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - JPMorgan hat das Kursziel für Hapag-Lloyd von 147 auf 143 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Samuel Bland aktualisierte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zu europäischen Logistikkonzernen die Daten zu Luftfrachtkapazität und -preisen. Ihm zufolge ist das Ende der Lockdowns in China eher negativ zu sehen, da die zusätzlichen Luftfrachtkapazitäten jegliche Volumenvorteile mehr als aufwögen. Auch für die Containerschifffahrtsgesellschaft Hapaq-Lloyd senkte er seine Schätzungen für die Volumina 2022 bis 2024 sowie für das operative Ergebnis für 2022 und 2023./ck/mf Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 23:48 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.