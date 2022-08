JPMorgan senkt Ziel für Hannover Rück auf 175 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Hannover Rück":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück von 185 auf 175 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Kamran Hossain aktualisierte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie seine Schätzungen nach den vorgelegten Quartalszahlen. Er passte unter anderem seine Prognosen an die Dividendenausschüttungen im Jahr 2022 an und setzte Eigenkapitalkosten von zehn Prozent an, woraus sich alles in allem das neue bis Januar 2024 laufende Kursziel ergebe./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 18:08 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 18:26 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.