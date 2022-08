JPMorgan senkt Ziel für H&M auf 130 Kronen - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für H&M vor Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 145 auf 130 schwedische Kronen gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Externe Faktoren dürften die Kennziffern der Modekette belastet haben, weshalb sie ihre Schätzung für die Bruttomarge reduziert habe, schrieb Analystin Georgina Johanan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Ihre Prognose für das Ergebnis vor Steuern liegt unter der Konsenserwartung./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.08.2022 / 20:19 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.08.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.