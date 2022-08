JPMorgan senkt Ziel für Glencore auf 590 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

Finanztrends Video zu Glencore



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Glencore nach Halbjahreszahlen von 620 auf 590 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der hohen Erwartungen habe der Rohstoffkonzern außergewöhnliche Resultate vorgelegt, lobte Analyst Dominic O'Kane in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel begründete er mit höheren Kapitalausschüttungen im Zeitraum 2022 bis 2023./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2022 / 21:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.08.2022 / 21:36 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.