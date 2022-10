JPMorgan senkt Ziel für Givaudan auf 2700 Franken - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Givaudan":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Givaudan von 3300 auf 2700 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Celine Pannuti kappte ihre Ergebnisschätzung für 2022 in einer am Mittwoch vorliegenden Reaktion auf schwache Wachstumszahlen der Schweizer./ag/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 11.10.2022 / 19:24 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.