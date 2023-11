JPMorgan senkt Ziel für Gea Group auf 34 Euro - 'Underweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Gea nach Quartalszahlen von 36 auf 34 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Der Anlagenbauer habe sich für 2024 vorsichtig optimistisch gezeigt, er betrachte die Visibilität aber als gering und glaube, dass sich die Konjunkturlage nicht so bald bessern werde, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Experte reduzierte seine Gewinnprognosen (bereinigtes EPS) für 2023 und 2024./edh/he Veröffentlichung der Original-Studie: 08.11.2023 / 19:53 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.11.2023 / 19:53 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.