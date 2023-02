JPMorgan senkt Ziel für Fresenius auf 29,60 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fresenius von 31,90 auf 29,60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Mit der Entkonsolidierung von FMC gehe der Medizinkonzern unter neuer Führung einen ersten Schritt, um die Konzernstruktur zu vereinfachen, schrieb Analyst David Adlington in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er glaubt, dass es letztlich noch dazu kommen wird, dass die restlichen Anteile auch verkauft werden. Diese Maßnahmen außen vor gelassen, werde 2023 ein schwieriges Jahr für die Töchter FMC, Vamed und Kabi. Dies verleitete ihn zu deutlich gekürzten Gewinnschätzungen. Vorerst sei die Aktie "totes Geld"./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2023 / 06:21 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2023 / 06:21 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.