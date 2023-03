JPMorgan senkt Ziel für Flutter auf 15100 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Flutter Entertainment":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Flutter nach Zahlen des Glücksspielkonzerns von 15900 auf 15100 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die durchwachsenen Resultate hätten bei der gut gelaufenen Aktie zu einigen Gewinnmitnahmen geführt, schrieb Analystin Estelle Weingrod in einer am Freitag vorliegenden Studie. In den USA gebe es weiter Fortschritte. Doch sie frage sich, inwieweit der zunehmende Wettbewerb im wichtigen australischen Markt auch zukünftig belasten werde. Flutter bleibe ein hochwertiger Titel, doch bei Konkurrent Entain sehe das Verhältnis von Chancen zu Risiken günstiger aus./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 21:00 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 21:00 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.