JPMorgan senkt Ziel für Fedex auf 179 Dollar - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fedex nach Zahlen von 184 auf 179 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz der verfehlten Konsensschätzungen für das neue Geschäftsjahr dürfte die Aktie kurzfristig zulegen, schrieb Analyst Brian Ossenbeck in einer am Mittwoch vorliegenden ersten Reaktion. Der Logistikkonzern sollte in naher Zukunft auf relativer Basis besser abschneiden als die Konkurrenz./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 21.12.2022 / 00:36 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.12.2022 / 00:36 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.