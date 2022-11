JPMorgan senkt Ziel für FMC auf 17,10 Euro - 'Underweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für FMC von 23 auf 17,10 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst David Adlington begründete dies in einer Studie vom Montagabend mit gesunkenen Schätzungen und geschrumpften Bewertungen in der Branche. Das dritte Quartal des Dialysespezialisten sei wenig erbaulich gewesen, und das vierte werde voraussichtlich schwach. Er sieht zudem immense Risiken, dass auch 2023 wenig erbaulich wird./ag/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 31.10.2022 / 22:38 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.10.2022 / 22:38 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.