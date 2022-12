JPMorgan senkt Ziel für Engie auf 23 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Engie von 24,50 auf 23 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Strompreisbremse in Belgien dürfte das Überraschungspotenzial für die Gewinne des Versorgers 2023 nehmen, schrieb Analyst Vincent Ayral in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Ab 2024 ist er aber wieder sehr optimistisch./ag/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2022 / 00:16 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2022 / 00:16 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.