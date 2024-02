JPMorgan senkt Ziel für Easyjet auf 680 Pence - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "easyJet Airline":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Easyjet von 690 auf 680 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Harry Gowers nahm in einer am Dienstag vorliegenden Studie einige kleinere Änderungen an seinem Bewertungsmodell für die britische Billigfluggesellschaft vor. Dabei verwies er auf Treibstoff, CO2 und Wechselkurse. Während seine Vorsteuerschätzungen für das laufende und kommende Geschäftsjahr gleich geblieben seien, habe er die für das Geschäftsjahr 2025/26 leicht gekappt, schrieb er./ck/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2024 / 05:49 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.