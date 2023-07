JPMorgan senkt Ziel für Deutsche Börse auf 198 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Börse":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Deutsche Börse vor Zahlen europäischer Börsenbetreiber von 200 auf 198 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Enrico Bolzoni macht die Kursziele für die Deutsche Börse und den Wettbewerber Euronext fortan am Dezember 2024 fest, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Für die Deutsche Börse liege er mit seinen Erwartungen für das operative Ergebnis (Ebitda) etwas über den Markterwartungen. Langfristig favorisiert er wegen der vielversprechenderen Bewertung weiter die Euronext-Aktie./tih/he Veröffentlichung der Original-Studie: 19.07.2023 / 15:03 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.07.2023 / 17:00 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.