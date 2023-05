JPMorgan senkt Ziel für DWS auf 34 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "DWS Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DWS von 34,40 auf 34,00 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Angeliki Bairaktari verringerte in einer am Montag vorliegenden Studie ihre Schätzungen zum Ergebnis je Aktie des Vermögensverwalters für die Jahre 2023 bis 2026. Sie rechnet nun mit niedrigeren Erträgen als zuvor und verwies auf die vermutlich entsprechende Entwicklung der Verwaltungs- und Performance-Gebühren in diesem Jahr und geringere Zuflüsse in den Jahren 2024 bis 2026./ck/he Veröffentlichung der Original-Studie: 28.04.2023 / 22:59 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.04.2023 / 22:59 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.