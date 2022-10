JPMorgan senkt Ziel für Coca-Cola auf 63 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Coca-Cola":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Coca-Cola vor Zahlen zum dritten Quartal von 70 auf 63 US-Dollar gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Analystin Andrea Teixeira rechnet in einer am Freitag vorliegenden Studie mit einem starken dritten Quartal. Es sei denkbar, dass daraufhin das diesjährige Umsatzziel angehoben wird. Die Perspektive für 2023 werde aber getrübt von Währungseffekten./tih/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2022 / 20:56 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.