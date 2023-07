JPMorgan senkt Ziel für Befesa auf 37 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Befesa":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Befesa vor den am 27. Juli erwarteten Zahlen von 42 auf 37 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Niedrigere Zinkpreise und Währungseffekte führten in seinem Modell zu etwas niedrigeren Schätzungen für den operativen Gewinn in den Jahren 2023 und 2024, schrieb Analyst Oscar Val Mas in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er erinnerte zudem an den einige Tage zuvor vermeldeten Wechsel auf der Position des Finanzchefs./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2023 / 18:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.