JPMorgan senkt Ziel für BNP Paribas auf 73 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas vor Zahlen zum vierten Quartal von 74 auf 73 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. In einer am Donnerstag vorliegenden Studie berücksichtigte Analystin Delphine Lee jüngste Pressemitteilungen, Marktentwicklung und Manager-Gespräche in ihren Schätzungen. In der Summe kürzte sie ihre Gewinnschätzung für das zu Ende gegangene Jahr um sieben Prozent, unter anderem wegen Steuereffekten in Großbritannien./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2024 / 14:20 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.01.2024 / 14:20 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.