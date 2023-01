JPMorgan senkt Ziel für BNP Paribas auf 60 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Finanztrends Video zu BNP Paribas



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für BNP Paribas von 61 auf 60 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Trotz steigender Zinssätze dürften die französischen Großbanken im Jahr 2023 einen weiteren Margendruck im Inlandsgeschäft spüren, schrieb Analystin Delphine Lee in einem am Freitag vorliegenden Branchenausblick. Obwohl der Gegenwind nicht neu sei, würden die Auswirkungen stagnierender Erträge aus dem französischen Privatkundengeschäft sowie eine immer noch langsamere Zinsanpassung bei Krediten vom Markt weiterhin unterschätzt./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2023 / 21:52 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.