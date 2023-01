JPMorgan senkt Ziel für Apple auf 180 Dollar - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Apple":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Apple von 190 auf 180 US-Dollar gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Angesichts der vorangegangenen Lieferkettenprobleme und einer schwachen Nachfrage dürfte der iPhone-Hersteller ein schwieriges erstes Geschäftsquartal hinter sich haben, schrieb Analyst Samik Chatterjee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Umsätze und Ergebnisse dürften die Konsensschätzungen knapp verfehlen. Dazu seien die Bedingungen für das zweite Quartal ähnlich hart. Chatterjee senkte seine Schätzungen./gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 18.01.2023 / 18:06 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 00:15 / EST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.