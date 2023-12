JPMorgan senkt Ziel für Anglo American - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Anglo American":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Anglo American von 2800 auf 2500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Patrick Jones passte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Gewinnerwartungen für europäische Bergbau- und Metallkonzerne an die jüngsten Entwicklungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse an. Zudem gelten die Kursziele nun für Ende 2025./mis/stk Veröffentlichung der Original-Studie: 11.12.2023 / 20:24 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.