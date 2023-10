JPMorgan senkt Ziel für Air France-KLM - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Air France-KLM":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Air France-KLM von 23,00 auf 21,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die Quartalszahlen der Fluggesellschaft und der fehlende, konkrete operative Ergebnisausblick (Ebit) beinhalteten Fragezeichen hinsichtlich der künftigen Geschäftsentwicklung, schrieb Analyst Harry Gowers in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Kostenentwicklung sehe derweil besser als erwartet aus./gl/ngu Veröffentlichung der Original-Studie: 29.10.2023 / 19:36 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2023 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.