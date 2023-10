JPMorgan senkt Just-Eat-Takeaway-Ziel auf 1086 Pence - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Just Eat Takeaway.com":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Just Eat Takeaway von 1509 auf 1086 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Da sämtliche europäischen Essenslieferanten mittlerweile ein positives operatives Ergebnis (Ebitda) aufwiesen, dürften die Anleger bei den anstehenden Quartalszahlen auf die Umsatzentwicklung achten, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Für Just Eat rechnet er mit einer Auftragsschwäche in Großbritannien und Irland sowie einem Bestellrückgang und Marktanteilsverlusten in Nordamerika. Deshalb schraubte er seine Prognosen für die Jahre 2023 bis 2025 nach unten./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2023 / 01:09 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.10.2023 / 01:09 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.