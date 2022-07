JPMorgan senkt Generali auf 'Neutral' und Ziel auf 17 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Generali":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Generali von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 23,50 auf 17,00 Euro gesenkt. Das Chance-Risiko-Profil des Versicherers sehe weniger positiv aus, als das des Wettbewerbers Axa, schrieb Analyst Farooq Hanif in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Er begründete dies mit konjunkturellen Sorgen um Italien, bestehenden Kreditrisiken und des auf Privatkunden ausgerichteten, inflationsanfälligeren Sachversicherungsgeschäfts von Generali./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 26.07.2022 / 20:25 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.