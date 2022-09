JPMorgan senkt Gea Group auf 'Underweight' - Ziel 31 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "GEA Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Gea von "Neutral" auf "Underweight" abgestuft und das Kursziel von 36 auf 31 Euro gesenkt. Eine verlangsamte Auftragsentwicklung im zweiten Halbjahr dürfte die besonders hohe Bewertung des Maschinenbauers gefährden, schrieb Analyst Akash Gupta in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Investitionen der Lebensmittelindustrie stünden an einem Wendepunkt angesichts der hohen Inflation, die die Verbraucherstimmung schwäche. Er glaubt, dass dies auch die Kunden von Gea beeinflussen werde./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2022 / 19:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2022 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.