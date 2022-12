JPMorgan senkt Credit-Suisse-Ziel auf 3,80 Franken - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Credit Suisse von 5,50 auf 3,80 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Nach dem Kursrutsch seit Ende Oktober notiere die Aktie nur noch 12 Prozent über dem Kurs von 2,52 Euro, der für die Kapitalerhöhung relevant sei, schrieb Analyst Kian Abouhossein in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Bleibe er die kommenden Tage darüber, dürfte sie wohl erfolgreich sein. Seine Schätzungen kürzte er drastisch wegen überraschend starker Mittelabflüsse in der Vermögensverwaltung./tih/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 30.11.2022 / 19:31 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.12.2022 / 00:15 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.