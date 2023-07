JPMorgan senkt Ahold-Delhaize-Ziel auf 32,95 Euro - 'Overweight'

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Ahold Delhaize von 33,27 auf 32,95 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analyst Borja Olcese passte in einer am Mittwoch vorliegenden Studie seine Ausblicke für die von ihm beobachteten europäischen Supermarktketten im Vorfeld der anstehenden Halbjahreszahlen an. Bei Ahold beließ er seine Prognosen weitgehend unverändert./edh/ag Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2023 / 23:27 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.07.2023 / 00:15 / BST Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.